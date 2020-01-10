Ульяновск, , 09:32 — REGNUM Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии (ФВМЦР) в Димитровграде Ульяновской области станет не только лечебной, но и научной базой для изучения заболеваний. В настоящее время центр работает в рамках клинической апробации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона Сергея Морозова по итогам совещания с участием руководителя ФМБА России Владимира Уйбы.

Ключевой темой встречи стала работа центра радиологии. Власти отмечают, что «уже со следующего года ФЦМР станет не только лечебной, но и уникальной научной базой для страны».

«В Димитровграде будут сосредоточены все новейшие передовые практики по лечению онкологических заболеваний», — говорят чиновники.

По данным властей, ФВЦМР ФМБА России работает с 2019 года в рамках «клинической апробации». В отличие от других медицинских учреждений, где используются отдельные технологии ядерной медицины, он является комплексом замкнутого цикла: здесь представлены «все методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, основа ФВЦМР — центр протонной терапии, благодаря которому планируется «спасать 1200 человек в год». Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба отмечал, что протонная терапия «сегодня — единственный метод лечения опухолей». На строительство центра направлено порядка 20 млрд рублей.

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В состав медицинского центра в Димитровграде, который считается самым крупным в Европе среди профильных медицинских учреждений, входят более 20 корпусов, в том числе — консультативная поликлиника, ПЭТ-центр, стационар, корпус радионуклидной терапии, радиологический корпус, протонный центр, реабилитационный корпус. Задачей ФВЦМР является обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью населения Приволжского федерального округа и других граждан страны по следующим направлениям: «Онкология», «Эндокринология», «Кардиология», «Нейрохирургия». Проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

Ранее Владимир Уйба в ходе встречи с Владимиром Путиным пригласил президента посетить Центр ядерной медицины в Димитровграде. Глава государства предложение поддержал.

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