Хабаровск, , 09:26 — REGNUM Из федерального бюджета Хабаровский край получит 840 млн рублей на строительство инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Деньги в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение» будут поступать в два этапа — по 420 млн рублей в 2020 и 2021 годах, 160 млн предусмотрено из регионального бюджета.

Хабаровский край получит современный инфекционный корпус на 130 мест в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о выделение 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения в 46 регионах было подписано главой правительства РФ Дмитрием Медведевым 31 декабря 2019 года.

Так, Якутия на строительство и оснащение онкоцентров получит более 4 млрд рублей.