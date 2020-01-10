Москва, , 09:23 — REGNUM Москва, Санкт-Петербург, Париж и Барселона оказались городами, где российские туристы чаще всего бронировали отели в 2019 году. Таковы итоги исследования, проведённого сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

В опросе сервиса участвовали более 5 тыс. пользователей социальных сетей. Они указали, что часто бронировали отели в Сочи, Севастополе, Ялте, Казани, Красной Поляне, Массандре, Екатеринбурге и Калининграде. Отправляясь за рубеж, туристы выбирали для бронирований гостиницы Праги, Рима, Берлина, Варшавы, Ниццы, Стамбула, Милана и Лондона.

При этом 28% опрошенных в течение года бронировали отели в одном или двух российских городах, 20% — в одном-двух зарубежных городах, 21% — в трёх или четырёх российских городах, 10% — в трёх или четырёх зарубежных городах.

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