Ульяновск, 10 января 2020, 09:12 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области, где работает Федеральный центр медицинской радиологии, создадут первичный сосудистый центр и травматологический центр второго уровня. Соответствующие вопросы были обсуждены в Димитровграде на совещании с участием руководителя ФМБА России Владимира Уйбы и губернатора Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
В городе атомщиков, по словам Морозова, необходимо продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения, снять кадровый дефицит и создать к 2021 году два новых структурных подразделения, где также будут обслуживать жителей близлежащих районов. Губернатор отметил, что Владимир Уйба поддержал «нашу инициативу об открытии нового травмоцентра второго уровня и первичного сосудистого отделения на базе клинической больницы №172».
Власти считают, что для уменьшения показателей смертности и эвакуации пострадавших в результате ДТП на федеральной трассе Р-178 «Ульяновск — Димитровград — Самара», межрегиональных автодорогах Самара — Казань и Димитровград — Тольятти целесообразно развернуть в Димитровграде травматологический центр II уровня.
По данным регионального минздрава, для снижения смертности в результате ДТП на участке федеральной трассы М-5 «Урал» открыто три травмоцентра третьего уровня (на базе Николаевской, Новоспасской и Тереньгульской центральных районных больниц), один — второго (на базе ЦГКБ), один — первого (на базе областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в Ульяновске). Также травмоцентры созданы на площадках детской и взрослой областных клинических больниц.
Сергей Морозов также сообщил, что в ходе встречи с руководителем ФМБА России также была достигнута договорённость о льготах для медперсонала вновь создаваемых центров, аналогичных для работников нового Федерального центра медицинской радиологии.
Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновской области из федерального бюджета 1,5 млрд рублей выделялось на обеспечение жильём сотрудников Центра медицинской радиологии, что позволит приобрести 40,4 тыс. кв. м жилых помещений в Димитровграде при общей потребности в 62 тыс. кв. метров. По данным властей, для работы приедут не менее 1500 специалистов.
Напомним, высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России станет одним из ключевых объектов инфраструктуры ядерно-инновационного кластера Димитровграда. Проект реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. На его базе объединили современные методики диагностики и лечения по направлениям медицинской деятельности «Онкология», «Эндокринология», «Кардиология», «Нейрохирургия».