Ульяновск, , 09:12 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области, где работает Федеральный центр медицинской радиологии, создадут первичный сосудистый центр и травматологический центр второго уровня. Соответствующие вопросы были обсуждены в Димитровграде на совещании с участием руководителя ФМБА России Владимира Уйбы и губернатора Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В городе атомщиков, по словам Морозова, необходимо продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения, снять кадровый дефицит и создать к 2021 году два новых структурных подразделения, где также будут обслуживать жителей близлежащих районов. Губернатор отметил, что Владимир Уйба поддержал «нашу инициативу об открытии нового травмоцентра второго уровня и первичного сосудистого отделения на базе клинической больницы №172».

Власти считают, что для уменьшения показателей смертности и эвакуации пострадавших в результате ДТП на федеральной трассе Р-178 «Ульяновск — Димитровград — Самара», межрегиональных автодорогах Самара — Казань и Димитровград — Тольятти целесообразно развернуть в Димитровграде травматологический центр II уровня.

«На данной федеральной трассе нет травмоцентров, хотя её протяжённость только по Ульяновской области составляет 140 километров», — говорят в минздраве.

По данным регионального минздрава, для снижения смертности в результате ДТП на участке федеральной трассы М-5 «Урал» открыто три травмоцентра третьего уровня (на базе Николаевской, Новоспасской и Тереньгульской центральных районных больниц), один — второго (на базе ЦГКБ), один — первого (на базе областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в Ульяновске). Также травмоцентры созданы на площадках детской и взрослой областных клинических больниц.

Сергей Морозов также сообщил, что в ходе встречи с руководителем ФМБА России также была достигнута договорённость о льготах для медперсонала вновь создаваемых центров, аналогичных для работников нового Федерального центра медицинской радиологии.

«Например, обеспечение служебным жильем, предоставление мест детям в детских садах и школах», — сообщил Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновской области из федерального бюджета 1,5 млрд рублей выделялось на обеспечение жильём сотрудников Центра медицинской радиологии, что позволит приобрести 40,4 тыс. кв. м жилых помещений в Димитровграде при общей потребности в 62 тыс. кв. метров. По данным властей, для работы приедут не менее 1500 специалистов.

Напомним, высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России станет одним из ключевых объектов инфраструктуры ядерно-инновационного кластера Димитровграда. Проект реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. На его базе объединили современные методики диагностики и лечения по направлениям медицинской деятельности «Онкология», «Эндокринология», «Кардиология», «Нейрохирургия».