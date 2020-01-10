Токио, , 08:52 — REGNUM В Японии компания Toyota приступила к приёму онлайн-заказов на специальное издание RZ «First Edition» и спецверсию RZ «High-performance First Edition» хэтчбека Yaris. Об этом сообщается на официальном сайте автопредприятия.

Предзаказы будут приниматься с 10 января по 30 июня этого года, после чего начнутся продажи авто.

Автокомпания разработала Toyota GR Yaris вместе со специалистами компании Tommi Makinen Racing 5 с нуля. Машина вошла в модельный ряд спортивных автомобилей TOYOTA GAZOO Racing.

Спецверсия RZ «First Edition», созданная на основе GR Yaris RZ, выделяется другим дизайном радиаторной решётки, передних боковых диффузоров, иным спойлером и задним бампером, окрашенного в матово-чёрный цвет.

Что же касается модификации RZ «High-performance First Edition», то она кроме всего прочего, получила кованные диски BBS размером 18 дюймов.

Под капотом автомобиля установлен 272-сильный рядный трехцилиндровый турбированный мотор с непосредственным впрыском топлива рабочим объёмом 1,6 л. Он агрегатируется с 6-скоростной интеллектуальной механической коробкой передач iMT.

Ранее автокомпания Toyota была оштрафована китайским антимонопольным бюро на 87,6 млн юаней (около 12,5 млн долларов) за то, что лишила местных дилеров свободы финансовой выгоды при продаже машин Lexus. Так, Toyota установила для дилеров КНР жесткие рамки на цены машин марки Lexus в провинции Цзянсу.

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