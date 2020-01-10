Оренбург, , 08:39 — REGNUM В Оренбургской области с 2014 года более 2 тысяч домов подвергли капитальному ремонту. Отремонтирован каждый пятый дом в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского Фонда модернизации ЖКХ.

На сегодняшний день провели примерно 3400 видов строительно-монтажных работ по капремонту 2078 многоквартирных домов, в которых проживет более 250 тыс. человек. За шесть лет капитально отремонтировано 1090 кровель, 411 фасадов, более 1,5 тыс. инженерных сетей, осуществлена замена 858 лифтов.

Планируется, что в 2020 году капремонт проведут в 715 домах, в том числе с заменой 425 лифтов в 125 жилых многоэтажках.

Добавим, региональный оператор капремонта — Оренбургский Фонд модернизации ЖКХ — создан 30 декабря 2013 года. Региональная программа капитального ремонта включает 10 тысяч многоквартирных домов.