п. Даурия, , 08:39 — REGNUM В Забайкалье многие пенсионеры разочарованы тем, что не успели подать заявки на выплату компенсаций за приобретенную приставку цифрового телевидения. Судя по публикации в газете «Вечёрка», произошло это из-за недостаточного оповещения.

К примеру, жительница поселка Даурия Забайкальского района Надежда Тюкавкина говорит, что размер её пенсии составляет всего 8000 руб., и на компенсацию в 1000 руб. она очень сильно расчитывала. Но когда обратилась в социальную службу, её сотрудники сказали, что уже поздно, что заявку нужно было подать до 20 декабря 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае отключение аналогового вещания федеральных телевизионных и радиоканалов произошло с 14 сентября 2019 года. Забайкалье стало единственным регионом России, получившем федеральную субсидию в размере 76 миллионов рублей на установку спутникового оборудования.

В начале ноября выяснилось, что некоторых жителей села Верхний Ульхун Кыринского района и ещё более 300 населённых пунктов Забайкальского края до сих пор не подключили к цифровому телевещанию.

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