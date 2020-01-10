Мурманск, , 08:38 — REGNUM Арбитраж Мурманской области 20 января 2020 года начнёт рассматривать иск Сбербанка на сумму более 2,28 млрд рублей. Ответчиками по делу выступают Мурманское морское пароходство и его компания-акционер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к ПАО «Мурманское морское пароходство» и ООО «Финансирование и развитие морского судоходства» было подано 19 декабря 2019 года. 27 декабря его приняли к производству и на 20 января назначили предварительное заседание. Также стали известны подробности спора. В иске речь идёт «о взыскании задолженности в сумме 2 283 894 029,44 рубля, 7 023 794,34 евро, 25 630 706,89 доллара США, обращении взыскании на залоговое имущество». Список залога пока неизвестен.

На конец сентября 2019 года основными акционерами пароходства являлись компания «Арктические технологии» с долей 57,66%, экс-глава правления Николай Куликов (29,99%) и ООО «Финансирование и развитие морского судоходства». Последнему принадлежало чуть более 2%. Между тем, ООО на 95% принадлежит основному акционеру пароходства и Куликову, который также единственный владелец — «Арктических технологий». Отметим, в составе совета директоров ПАО осенью 2019 года также фигурировала дочь Куликова — Ольга.

Напомним, на сегодня у пароходства, на которое приходится существенная доля российских грузоперевозок в Арктике, есть не до конца рассмотренный иск о банкротстве. В компании — сложное финансовое положение, которое обосновано в том числе ростом долговой нагрузки и спадом выручки.

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