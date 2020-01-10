Новосибирск, , 08:29 — REGNUM Три новосибирские некоммерческие организации получат денежные средства из регионального бюджета — 5,9 млн рублей — на поиски неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков воинов, погибших при защите Отечества. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Конкурс на предоставление средств проводился в декабре 2019 года. Победителями стали Некоммерческое партнерство «Новосибирское военно-патриотическое объединение «Мужество, Героизм и Воля!», Бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Новосибирская городская общественная организация военно-исторический клуб «Живая История».

Поисковые работы будут проводиться в 2020 году в местах сражений времен Великой Отечественной войны, на территории современных Ленинградской, Смоленской, Тверской и других областей.