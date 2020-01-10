Москва, , 08:24 — REGNUM Стартап Veeam Software, основанный российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым, будет продан американскому венчурному фонду Insight Partners за $5 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года. Она сделает Тимашева и Баронова долларовыми миллиардерами. В настоящее время они занимают 153-е и 148-е места в рейтинге богатейших российских граждан по версии издания.

Компания Veeam была основана в 2006 году, её штаб-квартира находится в городе Бар в Швейцарии. Veeam специализируется на программных продуктах в области хранения, защиты и восстановления данных. Эсперты называют сделку крупнейшим поглощением условно российской компании.

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