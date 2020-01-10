Уфа, , 08:23 — REGNUM Сто троллейбусов с увеличенным автономным ходом в год будет выпускать трамвайно-троллейбусный завод в Уфе после модернизации. Об этом 9 января сообщил генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников заседании инвестиционного комитета Башкирии в республиканском правительстве.

На заседании Денис Рассадников ознакомил чиновников с проектом расширения производства электротранспорта. Согласно проекту, завод будет осуществлять серийный выпуск троллейбусов, электробусов и трамваев. Кроме этого, будет создан участок по сварке кузовов. В настоящее время данная работа передана на аутсорсинг. Также планируется создание производства инновационных штампосварных тележек для рельсового транспорта.

По словам директора завода, в случае успешной реализации проекта на заводе будет создано 200 новых рабочих мест. На реализацию данного проекта потребуется порядка 1,4 млрд рублей.

Отмечается, что завод уже поставляет свою продукцию в Альметьевск, Иваново, Чебоксары, Новокузнецк, Ростов-на-Дону. Но для стабильного развития предприятия необходимо подписание контракта с Башкирией на поставку электротранспорта перевозчикам Уфы и Стерлитамака.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году власти планируют приобрести 40 троллейбусов для Уфы и Стерлитамака. Кроме этого, планируется заключить контракт на производство и обслуживание нового автотранспорта. Глава республики отметил, что руководству предприятия необходимо провести подготовительную работу для участия завода в данном проекте.

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