Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 9 января завершились снижением на 0,65%. На фоне снижения напряжённости между США и Ираном цена на нефть снизилась с $71,27 до $64,53. Технически цене ничего не мешает вернуться к уровню $63.30, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил 9 января, что конфликт между США и Ираном не ставит под угрозу поставки нефти через Ормузский пролив. Это, пожалуй, ключевой момент в этом конфликте.

Инвесторы успокоились, защитные активы перешли в коррекционную фазу. Вместе с ними корректируется и цена на нефть марки Brent.

Сегодня, 10 января, на торгах в Азии Brent торгуется в минусе на 0,38%. Большинство основных валют торгуются в плюсе против доллара США. Для нефтяного рынка это положительный фактор.

В центре внимания трейдеров находится отчет по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls), который выйдет в 16:30 по мск. Отчет важен для доллара США.

Если отчет разочарует рынок, то возобновится рост котировок. Снижение возобновится после восстановления цены до $67,40. При сильном отчете и укреплении доллара от нефти стоит ожидать удешевления до $63.

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