Пекин, , 08:07 — REGNUM Компания Zhejiang Geely Holding Group и Mercedes-Benz создали новое совместное предприятие Smart Automobile Co., Ltd. в КНР с долевым владением 50:50 по производству электрокаров. Об этом сообщается на официальном сайте китайского автопроизводителя.

Сумма инвестиций в этот проект каждой стороны составила 2,7 млрд юаней (около 780 млн долларов). Электромобили, выпускаемые на предприятии, будут продавать на рынках Китая и Германии.

«Будущее производство будет находиться в Китае. В рамках программы развития транспортных средств портфель продуктов Smart будет расширен до быстрорастущего B-сегмента, который соответствует позиционированию бренда Smart с акцентом на электрические и подключенные автомобили исключительно премиум-класса», — говорится в сообщении компании.

Генеральным директором этого совместного предприятия был назначен Тонг Сянбэй. Он будет отвечать за все операции, связанные с брендом, включая продажи, маркетинг, исследования и разработки, производство и послепродажное обслуживание.

Напомним, в конце 2019 года на белорусско-китайском заводе «БелДжи» был выпущен «юбилейный» 20-тысячный автомобиль Geely. Им стала модель Geely Atlas с турбированным мотором 1,8T в комплектации Luxury.

Читайте также: Mercedes-Benz на выставке CES 2020 представил концепт-кар в духе «Аватар»