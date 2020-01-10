Чита, , 08:02 — REGNUM Сити-менеджер Читы Александр Сапожников на планёрке 10 января пояснил, с чем были связаны проблемы невывоза мусора в первые дни нового года. По данным газеты «Вечерка», дело в том, что не все предприниматели не заключили договоры с регоператором, а кое-где оператор не успел поставить мусорные бункеры.

Всего же, по словам градоначальника, с территории столицы Забайкальского края вывезли более 12 тысяч кубометров мусора.

«Машины регионального оператора «Олерон+» работали с 6 утра до 23 часов вечера, было задействовано более 10 машин», — заявил глава города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, московская компания «Олерон+», победившая в конкурсе на вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы» с 1 января 2019 года. В виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не решены, новое руководство региона на год отсрочило новшество. 3 января 2020 г. заместитель министра природных ресурсов Забайкальского края Светлана Трофимова отмечала, что мусор в рамках новой системы обращения с ТКО уже вывозится, составлены графики, нареканий нет. Но многочисленные фотосвидетельства в социальных сетях говорили об обратном.

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