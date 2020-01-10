Омск, , 07:38 — REGNUM В рамках банкротного дела бывшего директора омского ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова один из кредиторов — «Росбанк» потребовал свыше 2,033 млрд рублей. Заявление поступило к финансовому управляющему бывшего бизнесмена в конце декабря 2019 года и будет рассмотрено в омском арбитраже 28 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шишов был признан банкротом в ноябре 2019 года, в отношении него ввели процедуру реализации имущества сроком на пять месяцев — до 12 апреля 2020 года. На сегодня идёт формирование реестра кредиторов, в числе которых уже отметился Сбербанк с суммой 933 тыс. рублей. Требование «Росбанка» значительно больше — 2 033 333 266,03 рубля, из которых «2 027 179 766,03 рубля — основной долг, 6 033 500 рублей — неустойка, 120 000 рублей — расходы на оплату государственной пошлины». В качестве основания долга заявлены договоры поручительства за 2012−2013 годы, договор банковской гарантии, а также решения районных судов от 2014 года.

Экс-глава омского «Мостовика» предстанет перед судом

Напомним, в декабре 2019 года стали известны подробности второго уголовного дела, фигурантом которого является Шишов. Речь идёт о налоговом преступлении и ущербе госбюджету на сумму свыше 415 млн рублей. В уголовном деле 43 тома. В 2016 году экс-главу омской компании уже осудили за уклонение от уплаты налогов к колонии общего режима, но в марте 2017 года освободили досрочно.