, 07:50 — REGNUM В Райчихинске Приамурья после капитального ремонта открылась средняя школа № 22, ремонт в которой продолжался целый год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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В здании школы была полностью заменена электропроводка, обновлен фасад, проведена заменена систем водо‑ и теплоснабжения. Установлены стеклопакеты, заменены полы, а потолки выполнены в современном стиле. Новые раздевалки оборудованы в отремонтированном спортзале.

Глава города Татьяна Родионова отметила, что подрядная организация ООО «СМУ-Райчихинское» добросовестно выполнила все объёмы работ. Подобный капитальный ремонт образовательного учреждения в городе проведён впервые.

Райчихинск является монопрофильным городом с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Как сообщало ИА REGNUM, школу «президентского внимания» отремонтировали во Владивостоке.