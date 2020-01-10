Чжэнчжоу, Китай, , 07:13 — REGNUM Новый грузовой авиамаршрут между столицей центральной китайской провинции Хэнань и столицей Таиланда Бангкоком был запущен 8 января, сообщает агентство Синьхуа.

Оператором рейса стала авиакомпания Tianjin Air Cargo, которая будет использовать самолеты Boeing B737- 800 °F . В основном она будет перевозить в Таиланд товары электронной коммерции и ввозить в Китай свежие морепродукты вроде живых креветок и фрукты. Рейс будет летать пять дней в неделю.

Отметим, что население Чжэнчжоу превышает 10 млн человек. Международный аэропорт Чжэнчжоу «Синьчжэн» в 2018 году пропустил через себя 27,3 млн пассажиров и 515 тонн груза.

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