Чжэнчжоу, Китай, 10 января 2020, 07:13 — REGNUM Новый грузовой авиамаршрут между столицей центральной китайской провинции Хэнань и столицей Таиланда Бангкоком был запущен 8 января, сообщает агентство Синьхуа.
Оператором рейса стала авиакомпания Tianjin Air Cargo, которая будет использовать самолеты Boeing B737-
Отметим, что население Чжэнчжоу превышает 10 млн человек. Международный аэропорт Чжэнчжоу «Синьчжэн» в 2018 году пропустил через себя 27,3 млн пассажиров и 515 тонн груза.
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