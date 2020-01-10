Кемерово, , 06:42 — REGNUM В Кемеровской области разрабатывается первая стратегия цифрового развития региона. Утвердить стратегию планируют к лету 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Документ будет содержать планы по цифровому развитию социальной сферы, экономики и государственного управления. Он рассчитан на пять лет — до 2024 года.

«При внедрении цифровых технологий многие регионы, в том числе и Кузбасс, столкнулись с децентрализацией действий — ведомства самостоятельно делали что-то своё в рамках цифровизации, а наша цель эти планы объединить, чтобы мы все шли в одном направлении, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Немаловажная задача — снизить барьеры взаимодействия населения и власти, упростить взаимодействие за счёт внедрения цифровых технологий».

Отвечать за разработку и внедрение стратегии цифрового развития Кузбасса будет новое министерство цифрового развития и связи с привлечением экспертов из разных сфер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области заработало новое министерство цифрового развития и связи. Оно образовано с 1 января 2020 года путём переименования департамента информационных технологий области с передачей ему функций в сфере связи от департамента транспорта и связи, также переименованного в министерство транспорта Кузбасса.

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