Хабаровск, , 04:15 — REGNUM Министерство обороны РФ обратилось с иском к обанкроченному ФГУП «Главное военно-строительное управление №6», учредителем которого выступало в 1999 году. 3 февраля 2020 года арбитраж Хабаровского края начнёт рассмотрение претензий ведомства на сумму свыше 1,8 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 16 декабря 2019 года, третьим лицом в деле выступает Федеральное казначейство. Известно лишь, что речь идёт о взыскании 1808 850 000 рублей. В дело также привлекли конкурсного управляющего госпредприятия, назначенного в 2019 году в рамках конкурсного производства Григория Удельнова.

Напомним, ФГУП, пройдя через процедуры наблюдения и внешнего управления, в августе 2019 года был объявлен банкротом. На полгода в отношении него ввели конкурсное производство. Среди кредиторов компании также участники строительства, чьи требования превышали 213,473 млн рублей. 9 января 2020 года свои претензии на сумму 444 896 282,17 рубля также заявило ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (Приморский край).