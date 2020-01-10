Москва, , 04:00 — REGNUM Крупная телекоммуникационная компания «Мегафон» обнародовала актуализированный список своих акционеров. Самая крупная доля сотового оператора «большой тройки» на конец 2019 года была за московским ООО «АФ Телеком Холдинг», аффилированным с миллиардером Алишером Усмановым. Ею в акционерном обществе контролируется свыше 56% доли уставного капитала, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на открытые данные.

9 января 2020 года на сайте раскрытия информации появился актуальный на 31 декабря 2019 года список аффилированных лиц ПАО «Мегафон». Доля 56,3178% в уставном капитале принадлежит ООО «АФ Телеком Холдинг». Данная компания, созданная в мае 2007 года, принадлежит полностью ООО «ЮЭСЭМ Телеком», но, как уточняется в ЕГРЮЛ, доля находится в залоге у «Сбербанка». Владельцем компании «ЮЭСЭМ Телеком» выступает Глеб Костиков и ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ» (доля — 99,99%). Последнее создано в апреле 2018 года и собственность пяти иностранных компаний (Кипр, остров Мэн, Виргинские Британские острова), Владимира Скоча, Владимира Стрешинского и российского миллиардера Алишера Усманова.

Помимо этого, в «Мегафоне» доля в 29,68% принадлежит ООО «МегаФон Финанс», а 14% непосредственно ООО «ЮЭСЭМ Телеком».

Напомним, «Мегафон» совместно с «Вымпелком» и «МТС» входят в «большую тройку» поставщиков услуг сотовой связи в России.