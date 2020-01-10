Набережные Челны, Татария, , 03:41 — REGNUM В арбитраж Татарии за один день поступило ещё три многомиллионных иска «дочки» автоконцерна «КамАЗ» к муниципальному перевозчику Набережных Челнов. Они пока не приняты к производству, но являются не единственной претензией компании к тому же ответчику, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковые заявления ООО «Автозапчасть КамАЗ» к МУП «Электротранспорт» поступили 31 декабря 2019 года. Сумма исковых требований — 24 332 130,57 рубля, 14 418 981,6 рубля и 13 244 848,9 рубля. Подробности споров неизвестны, но в сентябре-ноябре тот же истец подал к этому муниципальному автобусному перевозчику пять исков. В середине ноября 2019 года один из них суд удовлетворил, обязав МУП выплатить более 45,214 млн рублей долга по контракту от августа 2018 года на техобслуживание и ремонт автотехники. Стоимость контракта составляла более 404,22 млн рублей. В декабре по другому делу по этому же контракту была взыскана ещё часть долга в размере чуть более 1,4 млн рублей. 16 января 2020 году суд начнёт рассмотрение иска о расторжении контракта в связи с неисполнением второй стороной своих обязательств.

Помимо этого, автоконцерн требует от МУП вернуть все 190 автобусов, которые с 2014 года работали на маршрутах в Набережных Челнах. Автобусы были поставлены на условиях лизинга.

Напомним, в середине декабря 2019 года во время празднования 50-летнего юбилея автоконцерна предприятие посетил президент РФ Владимир Путин.