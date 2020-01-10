Биробиджан, , 03:31 — REGNUM С 1 января 2020 года в Еврейской автономной области изменились нормативы финансового обеспечения учреждений дошкольного и общего образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Для введения новых нормативов, депутаты внесли изменения в два областных закона, один из которых касается финансирования деятельности детских садов, другой регулирует финансовые отношения в учреждениях общего образования.

Ожидается, что благодаря изменениям, в 2020 году уровень оплаты труда работников дошкольного и общего образования вырастет. Также повышен и минимальный размер оплаты труда, который составил 19 408 рублей, что скажется на зарплатах младших воспитателей. Оклады учителей с 1 января повышены на 4,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО является регионом, в котором меньше всего тратится бюджетных средств на образование детей.