Хабаровск, , 03:21 — REGNUM В Арбитражный суд Хабаровского края поступил многомиллионный иск к Владивостокской епархии Русской православной церкви Московского патриарха. Истцом выступает военно-строительный ФГУП-банкрот. Иск пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в арбитраж 31 декабря 2019 года. Сумма претензий ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» — 349 676 796,82 рубля. Истец работает с 1999 года, является учредителем свыше десятка компаний, в том числе товариществ собственников жилья. Учредителем госкомпании выступало Минобороны РФ.

Предприятие с августа 2019 года находится под конкурсным производством и признано банкротом, пройдя через наблюдение и внешнее управление. Известно, что в реестр кредиторов включены требования на сумму более 36,45 млн рублей, а также требования участников строительства о передаче жилых помещений на сумму более 213,473 млн рублей. При этом во время внешнего управления последние были погашены в сумме более 155,7 млн рублей.

Напомним, ранее Духовное управление мусульман России попыталось решить один из своих споров через суд. В нём речь шла о правах на мечеть в Башкирии. Ответчиком выступает один из комитетов города Салавата.