Москва, , 01:05 — REGNUM Список долларовых миллиардеров из России пополнился именами двух предпринимателей — Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — после продажи ими компании Veeam Software. Об этом 9 января сообщает Forbes.

В компании сообщили, что актив был продан инвесторам в программное обеспечение из Insight Partners. Сумма сделки составила примерно $5 млрд. Планируется, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года, и, вместе с тем, обеспечит предпринимателям миллиардные состояния.

Оба предпринимателя входят в список 200 богатейших жителей России с 2017 года. В 2018 году состояние каждого из них оценивалось в $950 млн.

Veeam Software — компания, основанная в Швейцарии. Специализируется на услугах в области управления облачными данными. После приобретения она станет американской компанией, при этом продолжит работать более чем в 160 странах.

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