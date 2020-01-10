Курган, , 01:03 — REGNUM В Арбитражном суде Курганской области с 9 января 2020 года рассматривается иск АО «Водный Союз» к департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана о взыскании задолженности по субсидии за 2019 год в размере 229 млн 850 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Как поясняют суть иска в АО «Водный союз», по соглашению, подписанному между компанией, занимающейся водоснабжением и водоотведением в Кургане, и администрацией города, 230 млн рублей должны были быть перечислены ресурсникам в июле 2019 года. «Водный союз» провёл конкурсы, договорился с подрядчиками и поставщиками, влез в долги, все субсидийные мероприятия выполнил, но деньги от мэрии Кургана увидел по сей день лишь в размере 150 тыс. рублей.

Меж тем УФАС по Курганской области усмотрело недочёты и нарушение закона о конкуренции в документах мэрии по выделению этой самой субсидии «Водному союзу», сделав мэрии столицы Зауралья предостережение. На данный момент горадминистрация Кургана по данному поводу судится с ФАС.

«Представители власти заявили ходатайство о приостановлении рассмотрения искового заявления «Водного Союза» до окончания разбирательства об оспаривании предостережения УФАС. Несмотря на наши возражения, суд принял решение отложить разбирательства по делу, взяв пятидневную паузу», — заявил генеральный директор «Водного союза» Владимир Овсянников.

Следующее заседание Арбитражного суда курганской области состоится 14 января.

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