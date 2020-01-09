Москва, , 21:26 — REGNUM Антивирусная компания «Доктор Веб» обратилась в суд с иском против автономной некоммерческой организации «Россиийская система качества» (Роскачества). Соответствующие слушания назначены на 15 декабря, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

В пресс-службе «Доктор Веб» сообщили RNS, что исковое заявление связано с рейтингом антивирусов, который был составлен Роскачеством совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT).

Как считают в компании, в данном исследовании были приведены «общие формулировки», тогда как анализ столь «сложного технического объекта, которым является антивирус», предполагает «исключительную точность терминологии и обоснованность всех выводов».

Отмечается, что компания «Доктор Веб» направляла запросы в Роскачество с просьбой предоставить протоколы технического исследования и техническое задание проводившей его лаборатории, но ответа на них получено не было. В связи с этим компания приняла решение обратиться в суд.

Напомним, в опубликованном летом 2019 года рейтинге Роскачества антивирус «Доктор Веб» занял последнее место среди подобных продуктов для операционной системы Windows.