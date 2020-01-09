Тбилиси, , 21:23 — REGNUM Правительство Грузии обещает педагогам сферы профессионального образования в 2020 году повысить зарплату до 1800 лари. Об этом на заседании правительства Грузии 9 января заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По его информации, повышение зарплаты предусмотрено проводимой министерством образования, науки, культуры и спорта реформы и основано на повышении почасовой ставки. Если сейчас почасовая оплата составляет 11 лари, а при максимальной загрузке педагог профессионального училища получает в месяц до 1300 лари, то после повышения почасовой оплаты до 15 лари зарплата педагогов этих училищ достигнет 1800 лари (около $630 по нынешнему курсу).

По словам премьера, правительство Грузии в 2020 году особое внимание будет уделять сфере образования и, в частности, профессионального образования, что «станет основой для повышения занятости населения и устранения дисбаланса на рынке труда».