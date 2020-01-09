Тбилиси, , 21:21 — REGNUM Причины проблем с водоснабжением, возникших в начале года на горнолыжных курортах Бакуриани и Гудаури, известны. Об этом на заседании правительства Грузии 9 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.По его словам, проблемы эти были обусловлены как объективными, так и субъективными факторами, и их можно было предотвратить.

«Однозначно и прямо следует отметить, что мы должны были решить эту проблему. Этого не должно было случиться несмотря на то, что сегодня мы точно знаем причины случившегося, в основном объективные, но также и субъективные факторы. Мы понимаем, что причина достаточно системная. Понимаем, что нужно сделать соответствующие выводы, которые уже сделаны, и в 2020 году мы примем все меры для того, чтобы в следующем году подобных проблем не возникало», — заявил премьер.

По его словам, необходимо очень бережно относиться к тем усилиям, которые правительство Грузии прилагает в последние годы для привлечения в страну иностранных туристов.

Как известно, в первые дни Нового года на грузинских курортах Бакуриани и Гудаури было отключено водоснабжение. Официальной причиной случившегося называется отсутствие снега и осадков, из-за чего опустели водные резервуары. В результатеслучившегося правительство сменило руководителя Объединенной компании водоснабжения и начало поиски альтернативных путей водоснабжениягорнолыжных курортов. Оппозиция же считает, что причиной отключения водоснабжения было введение в строй системы искусственного заснежения, в которую и были направлены все запасы воды на обоих курортах.