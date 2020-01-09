Тбилиси, , 21:17 — REGNUM Консорциум развития Анаклии обжалует решение правительства Грузии о расторжении с ним договора в арбитражном суде и намерен дойти до Лондонского арбитража. Об этом после оглашения решения правительства Грузии заявил директор Консорциума развития Анаклии Леван Ахвледиани.

По его словам, предстоит длительная процедура, необходимо пройти определенные юридические процессы, после чего иск будет подан в арбитражный суд.

В том, что осуществление проекта Анаклии столкнулось с проблемами, Леван Ахвледиани и учредители консорциума обвиняют правительство Грузии и считают, что правительство не сделало шагов, необходимых для развития проекта.

«Очень жаль, что такой значительный проект, который мог внести перелом в развитие нашей экономики, не был воплощен. Для этого проекта не было сделано то, что нужно было сделать. Не были сделаны даже самые малейшие шаги и не были рассмотрены те уступки, которые мы предложили в качестве предпосылок и удовлетворение которых способствовало бы успешному осуществлению проекта», — заявил Ахвледиани.

По его оценке, действия правительства Грузии ставят судьбу проекта Анаклии под вопрос и наносят урон и самому проекту и имиджу страны.

Как известно, правительство Грузии на заседании 9 января приняло решение о расторжении договора с Консорциумом развития Анаклии и объявило о начале поисков нового инвестора для этого проекта.

Напомним, что идею строительства нового глубоководного порта в Грузии у границы с Абхазией несколько лет назад впервые озвучил экс-президент Саакашвили. Его проект носил название Лазики. Правительство «Грузинской мечты» отвергло идею Саакашвили и предложило свой проект Анаклия, по сути, предусматривающий строительство такого же глубоководного порта вблизи от границы с Абхазией. Независимые эксперты усматривают в этом проекте интересы США и предполагают, что новый глубоководный порт будет выполнять функцию не столько торгового и транзитного перевалочного пункта, сколько пристани для американских крупнотоннажных военных кораблей.