Тбилиси, , 21:15 — REGNUM

Правительство Грузии расторгает договор с Консорциумом развития Анаклии и начинает поиски нового инвестора, заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили после заседания правительства 9 января.

По ее словам, несмотря на многократные отсрочки, которые предоставляло консорциуму правительство Грузии, выполнить взятые по договору обязательства консорциум так и не смог.

«Начиная с 2017 года консорциуму неоднократно давалась отсрочка, но он до сих пор так и не смог привлечь частных инвесторов, осуществить собственные инвестиции и получить займы от международных банков на сумму$400 млн. Также не выполнено обязательство по заключению договоров с коммерческим оператором будущего порта и с организацией-строителем порта», — сообщила Майя Цкитишвили.

По информации министра, правительство обсудило ситуацию с проектом Анаклии и приняло решение о расторжении договора с консорциумом, так как за истекшие годы этот консорциум доказал, что не может справиться с этим проектом.

Майя Цкитишвили также сообщила, что Консорциуму развития Анаклии придется выплатить неустойку. Размеров суммы, которую правительство намерено взыскать с консорциума, министр не назвала, но отметила, что ранее правительство уже простило консорциуму неустойку на сумму до $10 млн.

Осуществление проекта строительства порта Анаклии началось в декабре 2017 года, а первый этап проекта планировалось завершить в текущем году. Консорциум развития Анаклии выдвигает обвинения правительству Грузии и утверждает, что причиной пробуксовки проекта является возбужденное прокуратурой уголовное преследование против одного из учредителей консорциума банкира Мамуки Хазарадзе.

Идею строительства нового глубоководного порта в Грузии у границы с Абхазией несколько лет назад впервые озвучил экс-президент Саакашвили. Его проект носил название Лазики. Правительство «Грузинской мечты» отвергло идею Саакашвили и предложило свой проект Анаклия, по сути, предусматривающий строительство такого же глубоководного порта вблизи от границы с Абхазией. Независимые эксперты усматривают в этом проекте интересы США и предполагают, что новый глубоководный порт будет выполнять функцию не столько торгового и транзитного перевалочного пункта, сколько пристани для американских крупнотоннажных военных кораблей.