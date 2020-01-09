Калининград, , 21:12 — REGNUM

В Литве возбуждено досудебное расследование в отношении руководства завода Grigeo в Клайпеде по подозрению в сливе неочищенных отходов в Куршский залив, который поделён Литвой и Калининградской областью России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подозревается, что предприятие на протяжении десятилетия умышленно сливало отходы от производства в залив в обход очистных городских сооружений. Для этого от завода были проведены трубы к заливу. Они были тщательно закамуфлированы, но обнаружены во время внезапного рейда прокуроров, экологов и полиции в ночь на 7 января.

В спецоперации участвовали специально прибывшие в Клайпеду сотрудники из Вильнюса, а клайпедские правоохранительные органы умышленно не были поставлены в известность. Подозревается, что за почти десятилетие ущерб природе нанесён в размере 60 млн евро. Если подозрения подтвердятся, это станет самым массовым экологическим нарушением в истории современной Литвы. Ситуацию уже прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа и члены правительства.

Литовские торговые сети в знак протеста стали отказываться от продукции компании Grigeo — она производит гигиеническую бумагу (салфетки, туалетную бумагу и так далее), упаковочный материал, перерабатывает вторичный материал, в возобновляемой энергетике и поставках теплоэнергии.

Предполагается, что завод в Клайпеде отчищал только небольшую часть воды после производства в городских очистных системах, значительно снижая собственные расходы на производство, всё остальное сливалось в Куршский залив. Президент Grigeo Гинтаутас Пагонис сегодня, 9 января, созвал в Вильнюсе пресс-конференцию, на которой утверждал, что не знал о происходящем на заводе в Клайпеде, что это ответственность руководства завода, но сожалел, что не обратил внимание на низкие расходы производства за очистку воды.