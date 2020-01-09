Ашхабад, , 20:43 — REGNUM Около 500 туркменских большегрузных машин вот уже 20 дней не могут покинуть столицу Азербайджана из-за того, что сломался один из двух туркменских паромов, курсирующих между Баку и Туркменией, передает «Азатлык».

Также стало известно о том, что руководство Бакинского порта требуют от туркменских дальнобойщиков заплатить по $200 (12,2 тысячи рублей) с каждой машины — за длительный простой на портовой стоянке. Отказавшимся заплатить угрожают тем, что не выпустят их машины из страны.

При этом ни представители азербайджанской стороны, ни сотрудники посольства Туркмении, к которым обратились за помощью дальнобойщики, не пожелали выслушивать доводы туркменских водителей о том, что задержка произошла не по их вине.