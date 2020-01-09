Ашхабад, , 20:36 — REGNUM За 2019 год частные крестьянские хозяйства и аграрии Туркмении вырастили около 54 тысяч тонн овощей и фруктов, передает «Туркменистан: золотой век».

В том числе: свыше 26 тысяч тонн помидоров, 14,5 тысячи тонн бахчевых, более 7 тысяч тонн фруктов и ягод, а также 6,4 тысячи тонн зернобобовых.

По информации союза промышленником и предпринимателей, в минувшем году Туркмения экспортировала в страны СНГ растительную сельхозпродукцию на общую сумму свыше $25 млн (1,53 млрд рублей).