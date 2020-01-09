Ашхабад, , 20:26 — REGNUM Туркмения занимает 7-е место среди 164 стран во всемирном рейтинге цен на бензин, составленном аналитиками международного агентства «Global petroleum prices».

Средняя стоимость литра автомобильного топлива в Туркмении составляет $0,43. Это самая низкая цена на бензин среди стран, ранее входивших в состав СССР.

Чуть выше стоимость бензина в Казахстане — $0,46 и в Азербайджане — $0,47.

Затем следуют Узбекистан — $0,56, Киргизия — $0,63, Россия — $0,74, Белоруссия — $0,83, Грузия — $0,9 и Молдавия — $1,09,

А самые высокие цены на автомобильное топливо на постсоветском пространстве складываются на Украине — $1,15, в Литве — $1,37, в Латвии — $1,46 и в Эстонии — $1,53.