Душанбе, , 20:16 — REGNUM В северо-восточной промышленной зоне Ходжента (Согдийская область Таджикистана) строятся предприятия по производству бытовой техники. Об этом сегодня, 9 января, сообщают таджикистанские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы области, который посетил строящиеся объекты.

Как сообщается, на этих предприятиях будут производиться холодильники, телевизоры, кондиционеры и «другие виды» бытовой техники.

Отдельно подчёркивается, что техника будет полностью производиться на этих объектах и поступать в продажу под собственной маркой.

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