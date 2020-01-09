Бишкек, 9 января 2020, 20:11 — REGNUM Правительство Киргизии одобрило введение особенных категорий виз, которые должны облегчить посещение страны иностранными туристами и проживающими за рубежом этническими киргизами. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
По информации внешнеполитического ведомства, всего будет внедрено четыре разновидности новых визовых документов:
- «Виза для горного туризма» — виза для иностранных туристов сроком на три месяца с возможностью многократного въезда,
- «Виза родственников» — виза сроком до одного года для посещения родственников или воссоединения семьи,
- «Мекен виза» — бесплатная виза сроком на год для этнических киргизов и лиц, родившихся на территории Киргизии или Киргизской ССР, для посещения или возвращения в республику, с возможностью последующего получения статуса переселенца и вида на жительство,
- «Гостевая виза» — виза для частных поездок по приглашению граждан Киргизии, в том числе в целях посещения друзей или получения медицинских услуг.
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