Бишкек, , 20:01 — REGNUM В 2019 году таможенная служба Киргизии перечислила в бюджет страны 43 млрд 296,3 млн сомов (38 млрд 451 млн рублей), что на 3,9% больше чем было перечислено за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба президента сегодня, 9 января.

Поступления от налоговой службы сложились в сумме 62 млрд 632,8 млн сомов (55 млрд 624 млн рублей), что лишь на 0,9% больше аналогичного показателя 2018 года.

Объем официальных трансфертов в 2019 году составил 13 млрд 275,4 млн сомов (11 млрд 790 млн рублей) и по сравнению с 2018 годом вырос на 44%.

В 2020 году общий объем доходов республиканского бюджета Киргизии планируется в сумме 163 млрд 710,4 млн сомов (145 млрд 391 млн рублей).