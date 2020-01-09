Пекин, , 19:37 — REGNUM В Пекине прошла процедура подписания китайско-лаосского соглашения о двустороннем валютном сотрудничестве, предусматривающего расширение рамок использования национальных валют в торговле и инвестициях, сообщает 9 января Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Народным банком Китая (НБК), главным финансовым регулятором страны.

Соглашение открывает дорогу прямым расчетам двух стран в сделках по всем открытым счетам текущих операций, а также капитальным счетам. Тем самым укрепляется двустороннее денежно-кредитное и финансовое сотрудничество, упрощающее торговые и инвестиционные процедуры.