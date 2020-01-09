Пекин, , 19:30 — REGNUM С 1 мая 2020 года в Китае снимаются ранее существовавшие ограничения на нефтегазовую разведку и добычу частных и зарубежных компаний, сообщает 9 января Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя министра природных ресурсов КНР Лин Юэмина.

Права в указанной сфере смогут получить не только китайские компании, но иностранные, при условии, что они зарегистрированы на территории КНР и имеют чистые активы в размере не менее 300 млн юаней (почти 43 млн долларов). Ранее зарубежные компании могли присутствовать на рынке только в партнерстве с компаниями из КНР.

По словам Лин Юэмина, открытие этого нового рынка положит конец государственной монополии и улучшит качество внутренних поставок энергоносителей.