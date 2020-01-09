Киев, , 19:03 — REGNUM За 2019 год правительство Украины погасило внешних долгов на сумму больше 11 млрд долларов, это с учетом погашения и выплаты процентов, заявил 9 января украинский экономист Александр Охрименко.

При этом, напомнил эксперт, вместо обвала курса гривны получили ревальвацию больше 14%. Охрименко считает, что в таком сценарии нет ничего необычного.

«Деньги гастарбайтеров сейчас и валюта на покупку ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) делает чудо и действительно, как оказалось, в Украине избыток валюты, а не дефицит», — подчеркнул он.

Охрименко отметил, что если смотреть на график погашения внешних госдолгов за 2020−2022 годы — там фигурируют суммы меньше, чем было в 2019 году.

«При желании все эти долги можно погасить без проблем. Поэтому, я, просто не понимают, зачем брать очередной кредит МВФ, если нет никаких проблем с погашением старых кредитов МВФ», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Нацбанк сообщил. что международные резервы Украины по состоянию на начало нынешнего года составили $25,3 млрд. По данным регулятора, резервы Украины в настоящий момент достигли семилетнего максимума — последний раз больший объем накоплений был зафиксирован в декабре 2012 г.