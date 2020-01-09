Брюссель, , 18:42 — REGNUM Нелегитимным назвали избрание Луиса Парры председателем венесуэльской Национальной ассамблеи участники Контактной группы по урегулированию кризиса в Венесуэле, сообщается 9 января в заявлении этой структуры.

В Контактной группе по Венесуэле пояснили, что не все члены венесуэльского парламента смогли участвовать в голосовании, по итогам которого Парра стал председателем Национальной ассамблеи. Это произошло потому, что многих не пустили в здание парламента.

Те, кто мог голосовать против кандидатуры Парры, не имели возможности, отмечает Контактная группа, выразить своё мнение через СМИ, доступ к которым «был закрыт». В связи с этим в заявлении говорится:

«В этом контексте избрание Луиса Парры нельзя считать ни легитимным, ни демократическим».

Напомним, Парра 5 января был избран главой Национальной ассамблеи Венесуэлы. До сих пор эту должность занимал скандально известный Хуан Гуайдо. Отметим, что в Контактную группу по Венесуэле входят Боливия, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Португалия, Швеция.

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