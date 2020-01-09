Тверь, , 18:20 — REGNUM Более 4,6 млрд рублей получит Тверская область из федерального бюджета на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы, распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Деньги будут выделены в 2020—2022 годах: по 2,2 млрд в первые два года и около 220 млн в 2022 году.

«К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В 2019 году завершили проектно-сметную документацию. Планируемый срок строительства — 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным», — прокомментировал Игорь Руденя.

Напомним, решение о строительстве нового корпуса больницы было принято весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения. В 2029 году президент РФ Владимир Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя — государственной корпорации «Ростех», которая будет заниматься реализацией проекта. Сейчас ведётся подготовка земельного участка под строительство.

Проект предусматривает строительство здания на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений, также будут обустроены парковки для автомобилей, боксы для «скорой помощи», вертолётная площадка. Планируется также сделать подъезды к больнице со стороны Санкт-Петербургского шоссе и проектируемого Западного моста.