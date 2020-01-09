Москва, , 17:59 — REGNUM Конфликт на Ближнем Востоке выгоден США для того, чтобы уменьшить размер долларового пузыря в американской экономике. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Чем выгодно США осложнение обстановки — рост цен на нефть, удар по Китаю. Но длительный (рост цен) невыгоден, свои потребители бензина в Америке будут недовольны», — заявил Жириновский.

Кроме того, уверен он, осложнение обстановки увеличит заказ на американское вооружение. Это значит, что американские военные заводы будут больше работать.

«И все вместе это повлияет на снижение финансового долларового пузыря… Через такие конфликты пузырь будет постепенно оседать», — уверен Жириновский