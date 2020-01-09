Минск, , 17:55 — REGNUM «В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — заявил 9 января Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко подписал соответствующие указы. При этом в публикации на официальном сайте о выступлении на церемонии нет его комментария ситуации с поставками нефти из России.

Слова белорусского лидера приводит Телеграм-канал «Пул первого». Государственное информагентство БелТА также сообщает о комментарии руководителя постсоветской республики на тему поставок нефти из России.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко несколько раз встречался с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и другими российскими чиновниками. Но так и не договорился об условиях поставок нефти в Белоруссию. В итоге контракты с российскими компаниями подписаны не были, и с 1 января российская нефть на белорусские НПЗ не пошла.

Читайте на эту тему: Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов