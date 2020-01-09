Киров, , 17:25 — REGNUM В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Кировской области планируется привести в нормативное состояние 134,6 км автодорог, из которых 80,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, 54 км — Кировской городской агломерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

На эти цели планируется направить 2,4 млрд рублей, 680 млн рублей составят средства федерального дорожного фонда.

ИА REGNUM напоминает, по итогам прошлого года в области было отремонтировано 116 км автодорог. В период 2017—2018 годов в регионе приведено в нормативное состояние почти 230 км автомобильных дорог.