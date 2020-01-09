Киров, , 17:17 — REGNUM По итогам 2019 года в Кировской области ликвидировали 24 несанкционированных свалки в 11 районах региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

На эти цели было потрачено около 1,5 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей — средства инвесторов.

Всего в Кировской области по итогам инвентаризации зафиксировано 525 свалок, работы по их ликвидации запланированы до 2025 года. С 2013 года в регионе ликвидировано 198 свалок, таким образом необходимо устранить ещё 327 таких объектов.

В план 2020 года включены работы по ликвидации 68 свалок в 23 районах области на общую сумму около 3,5 млн рублей за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Кировской области ранее в регионе вели подготовку к разработке проектов рекультивации свалок в Омутнинске и Слободском. Подготовка проектов работ по рекультивации, а также проведение необходимых экспертиз финансируется из областного и местного бюджетов. Непосредственно рекультивационные мероприятия будут выполняться за счёт средств федерального бюджета. До 2024 года в Кировской области планируется избавиться от шести крупнейших свалок: в посёлке Костино в черте Кирова, в городе Слободском, посёлке Вахруши, в Омутнинске, в Лузе и Малмыше.