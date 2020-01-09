Хабаровск, , 17:14 — REGNUM Сбербанк, ВТБ, Дальневосточный, Азиатско-Тихоокеанский банк и Банк ДОМ. РФ уже выдают ипотечные кредиты под два процента, сообщили 9 января в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Уточняется, что «дальневосточную ипотеку» до конца зимы начнут выдавать также Россельхозбанк, КБ «Восточный», Газпромбанк, «ФК Открытие», Росбанк, Совкомбанк, банк «Долинск», Алмазэргиэнбанк и Промсвязьбанк.

Таким образом, на территории любого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа представлены как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под два процента.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» была утверждена в начале минувшего декабря. Она позволяет заёмщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилого помещения на территории ДФО.

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