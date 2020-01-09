Ульяновск, , 17:07 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году планируют расширить систему господдержки семей с детьми. Единовременную выплату смогут получать молодые мамы при рождении первенца, сообщает региональное министерство семейной, демографической политики и социального благополучия.

В ведомстве отмечают, что разработан законопроект о введении дополнительной меры социальной поддержки женщин до 25 дет, родивших первого ребёнка: речь идёт о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей. Ожидается, что выплаты можно будет получить при рождении ребёнка с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2024 года.

По расчётам министерства, данную выплату ежегодно смогут получить около 600 молодых семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2019 году упростили условия реализации областного материнского капитала. Если ранее средства можно было направить на погашение ипотеки, если обеспеченность не превышала 12 кв. метров на одного члена семьи, то с 1 июля 2019 года это ограничение было снято. В результате если в 2018 году на улучшение жилищных условий направлено 800 сертификатов на именной капитал «Семья», то в 2019 году — 6600.

За десять лет более 10 тыс. семей использовали средства маткапитала на ремонт жилья, оплату медицинских услуг, а также отдых и оздоровление детей, дополнительные занятия в школах искусств или спортивных секциях.

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