Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM В ближайшее время билеты на авиарейсы не должны подорожать из-за полётов в обход Ирана и Ирака, но в дальнейшем всё может измениться. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявил изданию исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, уже сейчас из-за изменений вырастёт себестоимость полёта, хотя в ближайшее время это не отразится на билетах.

Если же ситуация в Иране и Ираке не урегулируется в течение длительного периода времени, то авиакомпании с высокой долей вероятности введут дополнительный топливный сбор, что поднимет стоимость билетов, считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Уральские авиалинии» изменит маршруты своих рейсов, которые проходят над Ираном. Перед этим Росавиация рекомендовала не использовать не использовать гражданским авиарейсам на территориях Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива.