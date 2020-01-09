Нижний Новгород, , 16:47 — REGNUM В новогодние праздники мобильные бригады нижегородской санитарной авиации совершили четыре вылета. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В частности, экстренная помощь потребовалась жителю Уреня, который получил тяжелые травмы с повреждением спинного мозга при катании на снегоходе. Мужчина доставлен в ПИМУ (Приволжский исследовательский медицинский университет), его готовят к операции.

Состояние всех эвакуированные в праздники оценивалось как тяжёлое и крайне тяжёлое.

По словам губернатора Глеба Никитина, в 2019 году санитарной авиацией было совершено 345 вылетов, в рамках которых эвакуированы 333 человека, включая 49 детей, из которых 12 нет еще одного года. Помимо доставки пострадавших из районов в медицинские учреждения Нижнего Новгорода, были совершены вылеты в специализированные медцентры Москвы и Санкт-Петербурга, а также из медицинского центра Санкт-Петербурга в медицинскую организацию Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, работа санитарной авиации была организована при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Теперь развитие санавиации продолжается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По итогам прошлого года было совершено 77 вылетов, эвакуацию провели в отношении 74 человек. Уже в декабре этого года санитарная авиация вдвое перевыполнила целевой показатель текущего года.